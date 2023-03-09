في "جولة يوم العلم".. الشباب يستعيد توازنه بثلاثية الفيحاء

نجح فريق الشباب الأول لكرة القدم، في استعادة توازنه محققًا فوزًا ثمينًا على ضيفه الفيحاء (3-2) مساء اليوم، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في إطار مباريات الجولة 20 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين المسماة "جولة يوم العلم".