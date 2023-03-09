في "جولة يوم العلم".. الشباب يستعيد توازنه بثلاثية الفيحاء

نجح فريق الشباب الأول لكرة القدم، في استعادة توازنه محققًا فوزًا ثمينًا على ضيفه الفيحاء (3-2) مساء اليوم، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في إطار مباريات الجولة 20 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين المسماة "جولة يوم العلم".
منح المهاجم الغابوني أرون بوبيندزا التقدم لفريق الشباب قبل انقضاء ربع الساعة الأول من المباراة بعد أن ترجم هجمة منظمة نفذها زملاؤه تلقى خلالها تمريرة بينية على طبق من ذهب وضعته بحالة انفراد تام بالمرمى ليطلق قذيفة صاروخية استقرت في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش.
وأضاف الأرجنتيني كريستيان جوانكا الهدف الثاني للشباب من تصويبة قوية مستغلاً كرة مرتدة من دفاعات الفيحاء ليسدد قذيفة صاروخية فاجأت الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش وذلك عند الدقيقة 36، وعزز الإسباني سانتياغو لورينزو الغلة التهديفية للشباب بتسجيله الهدف الثالث بعد مرور 3 دقائق فقط برأسية جميلة بعد أن حول عرضية فواز الصقور إلى داخل الشباك.
ومنحت النيران الصديقة هدف تقليص الفارق للضيوف حينما سجل مدافع الشباب إياغو سانتوس "بالخطأ في مرماه" في الدقيقة الثانية من الوقت البديل للشوط الأول.
دخل الفيحاء الشوط الثاني أكثر إصرارًا على تقليص النتيجة وهو ما تحقق له بعد مرور 7 دقائق على الانطلاقة حينما قدم المهاجم النيجيري أنتوني نواكايمي فاصلاً مهاريًا تلاعب من خلاله بدفاعات الشباب قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرت في سقف مرمى الحارس الكوري الجنوبي سيونغ غيو كيم.
بهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 43 نقطة معززًا مركزه الثالث بينما توقف رصيد الفيحاء عند 23 نقطة بالمركز التاسع.