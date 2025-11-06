الفيصل يدشّن "منصة رياضي" لتوحيد الخدمات الرقمية في القطاع الرياضي

وتُمكّن "رياضي" المستفيدين من أكثر من 50 خدمة إلكترونية ضمن بيئة رقمية متكاملة، وتشمل أبرز خدماتها مجالات الاستثمار، التراخيص، الأنشطة والمنافسات الرياضية، خدمات الاتحادات، والمنشآت الرياضية. كما تهدف المنصة إلى دعم مسيرة التطور التقني في الرياضة ورفع كفاءة الأداء الإداري والتشغيلي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.