دوري روشن للمحترفين: النصر "لمصالحة جماهيره" في مواجهة الرائد.. والإثارة تجمع الاتفاق وضمك

النصر - الرائد

تنطلق المباراة بين النصر والرائد في تمام الساعة الـ9.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك بالرياض.

يشارك النصر اللقاء وهو بالمركز الثاني في جدول الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، في حين يمتلك الرائد 26 نقطة ويقع بالمركز الـ11.