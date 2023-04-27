دوري روشن للمحترفين: النصر "لمصالحة جماهيره" في مواجهة الرائد.. والإثارة تجمع الاتفاق وضمك

تختتم اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ24 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام 4 مباريات على النحو التالي:
الاتفاق - ضمك
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
يدخل الاتفاق المباراة وهو بالمركز التاسع، ولديه 27 نقطة، بينما يمتلك ضمك 29 نقطة، وهو بالمركز الثامن.
الفتح - الوحدة
يلتقي الفريقان في تمام الساعة الـ7 مساء أيضًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.
يشارك الفتح اللقاء وهو يمتلك 38 نقطة، ويحتل المركز الخامس، في حين يأتي الوحدة بالمركز الـ13، ولديه 22 نقطة.
الفيحاء - الخليج
يواجه الفيحاء نظيره الخليج في تمام الساعة الـ9.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.
يدخل الفيحاء المباراة وهو بالمركز الـ12 ولديه 25 نقطة، بينما يمتلك الخليج 17 نقطة، ويقع بالمركز الـ15 (قبل الأخير).
النصر - الرائد
تنطلق المباراة بين النصر والرائد في تمام الساعة الـ9.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك بالرياض.
يشارك النصر اللقاء وهو بالمركز الثاني في جدول الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، في حين يمتلك الرائد 26 نقطة ويقع بالمركز الـ11.
ويسعى النصر إلى مصالحة جماهيره في هذا اللقاء والعودة إلى سكة الانتصارات، كما أن انتصار الاتحاد أمس على الشباب يشكل عامل ضغط بالنسبة لأصفر العاصمة من أجل تقليص الفارق مع المتصدر في حال تجاوز محطة الرائد، كونه يلعب على أرضه وبين جماهيره.