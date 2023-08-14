دوري روشن السعودي للمحترفين: الاتحاد يحصد أول ثلاث نقاط بثلاثية في مرمى الرائد

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزًا ثمينًا على نظيره الرائد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.