دوري روشن السعودي للمحترفين: الاتحاد يحصد أول ثلاث نقاط بثلاثية في مرمى الرائد

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزًا ثمينًا على نظيره الرائد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف نظيفة.
أهداف المباراة سجلها المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة الـ59، والبرازيلي "كورنادو" هدفين في الدقيقتين الـ73 والـ79.
وبتلك النتيجة يحصد الاتحاد النقاط الثلاث الأولى له، فيما يبقى الرائد بلا أي رصيد من النقاط.