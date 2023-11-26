بشهادة "الأسياح" بالقصيم .. هذا اللاعب أفضل من أنجبته مصر بعد محمد صلاح

وبهذه الأفضلية التي يراها القائمون على حساب نادي الأسياح - صاحب المركز الخامس في الدوري - فإن اللاعب المصري الجديد تفوق على نجوم الكرة المصرية مثل : حسام وإبراهيم حسن، وأحمد الكأس، ومحمد أبوتريكة، ومحمد النني، ومحمد بركات، وأحمد حجازي، وعصام الحضري.