بشهادة "الأسياح" بالقصيم .. هذا اللاعب أفضل من أنجبته مصر بعد محمد صلاح

وصف الحساب الرسمي لنادي الأسياح بالقصيم على منصة (X) بأن لاعبه "يوسف فوزي" هو أفضل من أنجبته الملاعب المصرية بعد نجم ليفربول محمد صلاح.
وتفصيلاً، جاء ذلك بعد نشوة الفوز بهدف اللاعب يوسف فوزي في مباراة الأسياح ضد الغوطة بحائل ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري الدرجة الثالثة للموسم 2023-2024.
وبهذه الأفضلية التي يراها القائمون على حساب نادي الأسياح - صاحب المركز الخامس في الدوري - فإن اللاعب المصري الجديد تفوق على نجوم الكرة المصرية مثل : حسام وإبراهيم حسن، وأحمد الكأس، ومحمد أبوتريكة، ومحمد النني، ومحمد بركات، وأحمد حجازي، وعصام الحضري.