بانضمام لاعبي الهلال والنصر.. عقد الأخضر يكتمل

اكتمل عقد لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بالتحاق دوليي الهلال والنصر، اليوم الأحد، بعد فراغهم من المشاركة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس" .
ودشن الأخضر تدريباته الصباحية اليوم في صالة الحديد بالتركيز على الجانب اللياقي، على أن تنطلق الفترة المسائية ميدانياً، بحصة تدريبية مغلقة على "ملاعب أكاديمية مهد" عند الساعة السابعة مساءً.
ويستعد لأخضر لمواجهة مضيفه الباكستاني، الخميس المقبل، على ملعب جناح في إسلام أباد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة للدور الثاني من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأسي العالم 2026، وآسيا 2027.
ويتصدر المنتخب السعودي الترتيب العام للمجموعة برصيد 10 نقاط، متفوقًا بثلاث نقاط عن نظيره الأردني، صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط عن طاجيكستان في المركز الثالث، و10 نقاط عن باكستان، متذيل الترتيب دون نقاط.