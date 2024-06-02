بانضمام لاعبي الهلال والنصر.. عقد الأخضر يكتمل

ويتصدر المنتخب السعودي الترتيب العام للمجموعة برصيد 10 نقاط، متفوقًا بثلاث نقاط عن نظيره الأردني، صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط عن طاجيكستان في المركز الثالث، و10 نقاط عن باكستان، متذيل الترتيب دون نقاط.