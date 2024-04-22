الرياض تشهد افتتاح البطولة الآسيوية للبلياردو للسيدات "الرياض 2024 “

شهدت العاصمة السعودية الرياض اليوم الاثنين، حفل افتتاح البطولة الآسيوية للبلياردو للسيدات والفتيات تحت 17 عامًا "الرياض 2024 “ والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 22 حتى 25 إبريل الجاري على مركز تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بحي اليرموك بمدينة الرياض بمشاركة 70 لاعبة يمثلن 12 دولة هي "السعودية والبحرين والكويت واليابان والصين تايبيه وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وإيران وفيتنام والفلبين وسنغافورة" .
وشهد حفل الافتتاح حضور رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر مبارك الخيارين ورئيس الاتحاد الآسيوي للبلياردو والسنوكر محمد النعيمي ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري ورؤساء وأعضاء الدول المشاركة.
بدأ الحفل بمسيرة أعلام الدول المشاركة ثم ألقى الدكتور ناصر الشمري كلمة رحب خلالها بالوفود المشاركة وتمنى التوفيق للاعبات في هذه البطولة ثم ألقى رئيس الاتحاد الآسيوي كلمة شكر فيها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر على استضافة البطولة وأشاد بالتنظيم المميز والاستعدادات التي عملت لهذا الحدث القاري.
وكانت منافسات البطولة الآسيوية قد انطلقت صباح اليوم وأُقيمت مواجهات الأدوار التمهيدية في البطولة.
من جانب آخر أعلن الاتحاد الآسيوي للبلياردو والسنوكر اليوم اختيار السعودية نائب رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر نجلاء العليان كرئيس للجنة النسائية بالاتحاد الآسيوي، نظير العمل والجهود التي بذلتها وقدمتها خلال الفترة الماضية تجاه رياضة البلياردو والسنوكر.