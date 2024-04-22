الرياض تشهد افتتاح البطولة الآسيوية للبلياردو للسيدات "الرياض 2024 “

بدأ الحفل بمسيرة أعلام الدول المشاركة ثم ألقى الدكتور ناصر الشمري كلمة رحب خلالها بالوفود المشاركة وتمنى التوفيق للاعبات في هذه البطولة ثم ألقى رئيس الاتحاد الآسيوي كلمة شكر فيها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر على استضافة البطولة وأشاد بالتنظيم المميز والاستعدادات التي عملت لهذا الحدث القاري.