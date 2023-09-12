تأهّل 1657 لاعبًا ولاعبة لدورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"

أعلنت اللجنةُ المنظمة لدورة الألعاب العالمية القتالية، تأهُّلَ 1657 لاعبًا ولاعبة يمثّلون أكثر من 80 دولة، لنهائيات الدورة التي تستضيفها العاصمة الرياض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 20 وحتى 30 أكتوبر المقبل، على ملاعب الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود.
وتحظى دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"، باهتمام كبير من مجتمع الرياضات القتالية العالمي؛ حيث تستقطب الدورةُ نخبةَ اللاعبين واللاعبات من حول العالم، للمنافسة في 16 لعبة قتالية هي: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكيندو، ومصارعة الذراع، والكيك بوكسينج، والملاكمة التايلاندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.
وكانت الاتحادات الدولية للرياضات المشاركة في الدورة، قد أرسلت القوائم النهائية للاعبين واللاعبات المتأهلين في كل لعبة؛ حيث يتنافس 913 لاعبًا، و744 لاعبة على ميداليات دورة الألعاب القتالية العالمية الرياض 2023؛ ففي لعبة الأيكيدو سيتنافس 100 لاعب ولاعبة، و96 في منافسات مصارعة الذراع، و32 في منافسات الملاكمة، و144 في المبارزة، و84 في الجودو، 136 في الجوجيتسو، و96 في الكاراتيه، و88 في الملاكمة التايلاندية، و88 في السامبو، و92 في السافات، و80 في السومو، و88 في التايكوندو، و80 في الووشو، و69 في الكيندو، و96 في الكيك بوكسينج، وتتصدّر المصارعة أعداد المشاركين بـ288 لاعبًا ولاعبة.
كما تأهّل لنهائيات الدورة 56 لاعبًا ولاعبة من ذوي الإعاقة، سيتنافسون في الألعاب البارالمبية المستحدثة للمرة الأولى في تاريخ المحفل العالمي الكبير؛ حيث سيتنافس 16 لاعبًا ولاعبة في لعبة مصارعة الذراع، و24 لاعبًا ولاعبة في منافسات الجوجيتسو، و8 لاعبين ولاعبات في منافسات الملاكمة التايلاندية، و8 لاعبين في منافسات السامبو.
وتعود الدورة للحياة مرة أخرى من بوابة المملكة العربية السعودية، بعد 10 أعوام من التوقف؛ حيث سبق وأن أقيمت في نسختيها السابقتين: الأولى في مدينة بكين - الصين عام 2010، وأقيمت النسخة الثانية في مدينة سان بيترسبيرج في روسيا في العام 2013.