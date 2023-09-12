تأهّل 1657 لاعبًا ولاعبة لدورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"

وكانت الاتحادات الدولية للرياضات المشاركة في الدورة، قد أرسلت القوائم النهائية للاعبين واللاعبات المتأهلين في كل لعبة؛ حيث يتنافس 913 لاعبًا، و744 لاعبة على ميداليات دورة الألعاب القتالية العالمية الرياض 2023؛ ففي لعبة الأيكيدو سيتنافس 100 لاعب ولاعبة، و96 في منافسات مصارعة الذراع، و32 في منافسات الملاكمة، و144 في المبارزة، و84 في الجودو، 136 في الجوجيتسو، و96 في الكاراتيه، و88 في الملاكمة التايلاندية، و88 في السامبو، و92 في السافات، و80 في السومو، و88 في التايكوندو، و80 في الووشو، و69 في الكيندو، و96 في الكيك بوكسينج، وتتصدّر المصارعة أعداد المشاركين بـ288 لاعبًا ولاعبة.