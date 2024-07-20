الأرجنتيني لياندرو باريديس يحسم موقفه من الانتقال للأهلي

وأشار الموقع أن اللاعب البالغ من العمر (30عاماً)، قرر أن يقول لا لفكرة تغيير حياته، رغم العقد المكون من سبعة أرقام الذي عرضه عليه الأهلي، المفاوضات استمرت لمدة شهر، ولكن في هذه المرحلة هدأت تمامًا بسبب رغبة لاعب خط الوسط في مواصلة المغامرة مع روما.