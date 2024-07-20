الأرجنتيني لياندرو باريديس يحسم موقفه من الانتقال للأهلي

حسم الدولي الأرجنتيني لياندرو باريديس، لاعب وسط روما الإيطالي، موقفه من الانتقال إلى نادي الأهلي، الذي يرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت تقارير صحفية سابقة أن باريديس يحظى باهتمام كبير من إدارة الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالموسم الجديد 2024/2025.
ووفقاً لما ذكره Foot Mercato"" الفرنسي، أن لاعب خط الوسط الأرجنتيني، الذي كان هدفاً لنادي الأهلي للتعاقد معه في الأشهر الأخيرة، لا يبدو مستعداً للانتقال للدوري السعودي.
وأوضح أن لياندرو باريديس سيبقى في إيطاليا في الأشهر القادمة، لأنه يرتبط بعقد مع نادي روما حتى يونيو 2025.
وأشار الموقع أن اللاعب البالغ من العمر (30عاماً)، قرر أن يقول لا لفكرة تغيير حياته، رغم العقد المكون من سبعة أرقام الذي عرضه عليه الأهلي، المفاوضات استمرت لمدة شهر، ولكن في هذه المرحلة هدأت تمامًا بسبب رغبة لاعب خط الوسط في مواصلة المغامرة مع روما.
وذكرت صحيفة "Corriere dello Sport" الإيطالية إن اللاعب الأرجنتيني قرر رفض عرض الأهلي وعدم الاستجابة لإغراءاته الضخمة.
وذكرت الصحيفة أن باريديس الذي حقق نجاحًا في كوبا أمريكا 2024، رفض العرض السعودي، على الرغم من تفكيره في الأمر في البداية.
ويعد لياندرو باريديس الآن لاعبًا مهمًا وأساسيًا في قائمة مدرب روما دانييلي دي روسي الذي لا يرغب في الاستغناء عن خدمات لاعبه الأرجنتيني.