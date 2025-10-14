وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال 2026

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026، للمرة السابعة في تاريخه.
وأعرب سموه في تصريح صحفي عن فخره بهذا الإنجاز، قائلاً: "نحمد الله -عز شأنه- على هذا التأهل، وأتقدم بعظيم الشكر وجزيل الامتنان للقيادة الرشيدة التي أولت القطاع الرياضي والرياضيين اهتمامًا ودعمًا غير محدود، وسخّرت كل الإمكانات لرفع راية الوطن في المحافل الدولية، وعلى رأسها كأس العالم".
كما هنأ سموه لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري بمناسبة هذا التأهل، مؤكدًا أن هذه المرحلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الجاد، لتحقيق مشاركة مشرّفة في النسخة المقبلة من المونديال، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عام 2026.