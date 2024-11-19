الأخضر أمام إندونيسيا.. 12 انتصاراً و3 تعادلات ودون هزيمة

يخوض المنتخب السعودي مواجهة غاية في الأهمية عندما يتقابل خارج ملعبه مع إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، الساعة الثالثة عصراً على ستاد غيلورا بونغ كارنو في جاكرتا، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية؛ الطريق إلى كأس العالم 2026.
وتحظى مواجهة اليوم بأهمية خاصة للأخضر؛ فالفوز سيعزّز من حظوظه بخطف إحدى بطاقتَي التأهل المباشر إذا ما أراد الوصول إلى مونديال 2026 مباشرة دون الدخول في حسابات خوض مباريات الملحق العالمي.
ستكون مباراة إندونيسيا رقم 709 في مشوار المنتخب السعودي التاريخي الممتد لأكثر من 67 عاماً، إذ يعود أول للقاء للأخضر إلى عام 1957 حينما واجه منتخب لبنان في تصفيات دورة الألعاب العربية، بحسب إحصائيات موقع المنتخب السعودي.
ووفقاً لموقع المنتخب السعودي على الشبكة العنكبوتية، فإن الأخضر سيلعب اليوم مباراته رقم 148 في تصفيات بطولة كأس العالم منذ أولى مشاركاته في مونديال الأرجنتين عام 1978 حيث حقّق خلالها الفوز في 86 مباراة، وتعادل في 36 مناسبة مقابل 25 هزيمة، سجّل فيها 281 هدفاً واستقبلت شباكه 110.
تحمل مواجهة اليوم، الرقم 16 في تاريخ لقاءات الأخضر السعودي بنظيره الإندونيسي، والتي تعود بداياتها إلى عام 1980، حيث تنوّعت ما بين مشاركاتٍ في بطولات دولية (9 مباريات) أو مباريات ودية (6 مباريات).
وبحسب الموقع الإلكتروني للمنتخب السعودي، فإن المنتخبين سبق أن التقيا في 15 مباراة سابقة كانت فيها الغلبة للصقور الخضر بـ 12 فوزاً مقابل 3 تعادلات، حيث لم يعرف المنتخب السعودي طعم الهزيمة أمام مضيفه في المواجهات السابقة.
كانت الغلة التهديفية للمنتخب السعودي خلالها غزيرة بتسجيله 45 هدفاً، في المقابل استقبلت شباكه 6 أهداف فقط.
تاريخياً، أغلب مواجهات المنتخبين كانت ضمن تصفيات كأس العالم بـ7 مباريات، والبداية كانت في تصفيات مونديال ألمانيا 2006 ابتسم خلالها الفوز لمصلحة المنتخب السعودي في 6 مناسبات، في حين كان التعادل حاضراً في المواجهة الأخيرة بينهما في سبتمبر الماضي.
يعد المهاجم ماجد عبدالله؛ الهداف التاريخي في لقاءات المنتخبين، بـ 9 أهداف سجّلها في 3 مباريات فقط خاضها ضد إندونيسيا.
ويعد المدافع أحمد الدوخي؛ أكثر اللاعبين مشاركة أمام المنتخب الإندونيسي بخوضه 6 مباريات بواقع 450 دقيقة، يليه خميس العويران؛ بعدد المباريات ذاته، لكن بدقائق أقل 437 دقيقة.
الهولندي جيرهارد فاندرليم؛ والبرتغالي نيلو فينجادا؛ المدربان الأكثر قيادة للمنتخب السعودي في مواجهة إندونيسيا، بواقع ثلاث مباريات لكل منهما.
بحسب أنظمة الاتحاد الآسيوي يتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرةً إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزَيْن الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس في بطاقتين إلى كأس العالم، وبطاقة إلى الملحق العالمي.
وتتصدّر اليابان ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 6 نقاط لكل من أستراليا والسعودية والصين، و5 للبحرين، و3 لإندونيسيا.