الأخضر أمام إندونيسيا.. 12 انتصاراً و3 تعادلات ودون هزيمة

يخوض المنتخب السعودي مواجهة غاية في الأهمية عندما يتقابل خارج ملعبه مع إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، الساعة الثالثة عصراً على ستاد غيلورا بونغ كارنو في جاكرتا، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية؛ الطريق إلى كأس العالم 2026.