نابولي وبولونيا يتنافسان على لقب السوبر الإيطالي غدًا في الرياض

يحتضن ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، مساء غدٍ الاثنين، المباراة النهائية لكأس السوبر الإيطالي في نسختها الـ38، والتي تجمع بين فريقي نابولي وبولونيا، في بطولة تستضيفها المملكة للمرة السادسة بتنظيم وإشراف من وزارة الرياضة.
وتأهل نابولي، بصفته بطل الدوري الإيطالي، إلى النهائي بعد فوزه على إي سي ميلان بهدفين دون مقابل، في لقاء شهد حضورًا جماهيريًا لافتًا، فيما فجّر بولونيا مفاجأة مدوية بإقصاء إنتر ميلان بركلات الترجيح (3-2) بعد تعادل الفريقين (1-1) في الأشواط الأصلية والإضافية، ليبلغ النهائي لأول مرة في تاريخه.
ويسعى نابولي لحصد اللقب للمرة الثالثة بقيادة مدربه أنطونيو كونتي، الذي يملك سجلًا ناصعًا في النهائيات، بينما يتطلع بولونيا لكتابة التاريخ والتتويج بأول لقب سوبر له، ليصبح الفريق الثالث عشر الذي يخوض النهائي.
وتُعد البطولة جزءًا من سلسلة الفعاليات الرياضية الكبرى التي تستضيفها المملكة، ضمن جهود وزارة الرياضة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وترسيخ مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية.