نابولي وبولونيا يتنافسان على لقب السوبر الإيطالي غدًا في الرياض

وتأهل نابولي، بصفته بطل الدوري الإيطالي، إلى النهائي بعد فوزه على إي سي ميلان بهدفين دون مقابل، في لقاء شهد حضورًا جماهيريًا لافتًا، فيما فجّر بولونيا مفاجأة مدوية بإقصاء إنتر ميلان بركلات الترجيح (3-2) بعد تعادل الفريقين (1-1) في الأشواط الأصلية والإضافية، ليبلغ النهائي لأول مرة في تاريخه.