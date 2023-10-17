في التجريبية الثانية.. الأخضر الأولمبي يتغلب على منتخب قيرغيزستان

تغلب المنتخب السعودي لكرة القدم (تحت 23 عامًا) على ضيفه منتخب قيرغيزستان بنتيجة 2-0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في ختام معسكره الإعدادي في الرياض، والذي أقيم ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.