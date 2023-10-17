في التجريبية الثانية.. الأخضر الأولمبي يتغلب على منتخب قيرغيزستان

تغلب المنتخب السعودي لكرة القدم (تحت 23 عامًا) على ضيفه منتخب قيرغيزستان بنتيجة 2-0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في ختام معسكره الإعدادي في الرياض، والذي أقيم ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.
وسجل هدفي "الأخضر" اللاعب طلال حاجي، في الدقيقتين 13 و44 من مجريات المباراة.
ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: محمد العبسي في حراسة المرمى، أحمد الجليدان، نايف مسعود، المؤيد مني، معاذ فقيهي، فيصل الأسمري، عبدالإله هوساوي، محمد صهلولي، سطام الروقي، محمد المري، طلال حاجي.