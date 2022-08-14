خلال المدة من 17- 18 سبتمبر 2022.. فرنسا تستضيف المهرجان الدولي الثاني للجمال والإبل

وتتنوع الفعاليات ما بين ملتقى علمي للاطلاع على آخر البحوث والدراسات العلمية في مجال الإبل، وللتعريف بثقافة الإبل، وكذلك عبر معرض لمنتجات الإبل وعروض لها أمام الجمهور، بالإضافة إلى عرض ضخم للإبل يمتد من ضواحي الولاية إلى قلب مدينة باريس.