أمانة الأحساء تُطلق بطولة المحافظ الأولى لكرة القدم

تُطلق أمانة الأحساء، الأحد القادم 23 ربيع الأول؛ بطولة كأس الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء الأولى لكرة القدم، بمشاركة 20 فريقًا من القطاعات الحكومية في المحافظة، تم توزيعهم على 4 مجموعات؛ حيث يستضيف ملعب منتزه الملك عبدالله البيئي فعاليات البطولة لمدة شهر، وفق آلية تنظيمية محدّدة لإقامة المباريات بين الفرق المشاركة للظفر بلقب البطولة وتحقيق المراكز الأولى ونيل الجوائز المخصصة للمشاركين، فيما تشهد البطولة مشاركة طواقم تحكيمية معتمدة لإدارة المباريات، بالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة بالأحساء.