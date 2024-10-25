الصحف العالمية تتفاعل مع قرار إقالة مانشيني.. إقالة المدرب الأعلى أجرًا في العالم

تفاعلت الصحف العالمية المختلفة على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بإنهاء مشوار روبرتو مانشيني مع الأخضر السعودي.
وقالت الصحف المختلفة مثل ذا صن وديلي ميل ولاجازيتا وغيرها، إن قرار الإقالة للمدرب الأعلى أجرًا في العالم جاء بسبب تردي نتائجه مع المنتخب السعودي.
وتولى مانشيني القيادة الفنية للمنتخب السعودي في أغسطس من العام الماضي، لكن مشوار المنتخب في التصفيات بات صعباً بسبب سوء النتائج.
وأشارت صحيفة ذا صن أن قرار الإقالة أيضاً جاء بسبب مشادة مانشيني مع الجماهير عقب نهاية إحدى المباريات.
وحقق الأخضر السعودي في مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 نتائج مخيبة لآمال محبيه بعدما تعادل مع إندونيسيا، وفاز على الصين، وخسر أمام اليابان وتعادل مع البحرين.