هل يغادر "هالاند" مانشستر؟ عرض سعودي يعيده لصدارة سوق الانتقالات

وأشارت التقارير إلى أن مصير اللاعب مع مانشستر سيتي لا يزال غير واضح؛ حيث إن الوضع الحالي في النادي الإنجليزي حساس لعدة أسباب، منها التحقيقات بشأن أكثر من 100 انتهاك لقوانين اللعب النظيف، بالإضافة إلى عدم وجود تأكيدات بشأن استمرار المدرب بيب غوارديولا، الذي يُتوقع أن يغادر النادي منتصف العام المقبل.