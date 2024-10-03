هل يغادر "هالاند" مانشستر؟ عرض سعودي يعيده لصدارة سوق الانتقالات

ذكرت تقارير نرويجية أن النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي البالغ من العمر 24 عامًا، تلقى عرضًا مغريًا للانتقال إلى الدوري السعودي.
وقد يعود اسم هالاند إلى صدارة العناوين في سوق الانتقالات لعام 2025، خاصة مع الأخبار المتداولة حول تلقي اللاعب عرضًا قويًّا من السعودية، على الرغم من ارتباطه بعقد مع مانشستر سيتي حتى عام 2027.
وأشارت التقارير إلى أن مصير اللاعب مع مانشستر سيتي لا يزال غير واضح؛ حيث إن الوضع الحالي في النادي الإنجليزي حساس لعدة أسباب، منها التحقيقات بشأن أكثر من 100 انتهاك لقوانين اللعب النظيف، بالإضافة إلى عدم وجود تأكيدات بشأن استمرار المدرب بيب غوارديولا، الذي يُتوقع أن يغادر النادي منتصف العام المقبل.