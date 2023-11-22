"ماركوس ألونسو ميندوزا" لاعب برشلونة مطلوب من ثلاثة أندية سعودية

وكان قد انضمّ "ماركوس ألونسو ميندوزا" البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، لنادي برشلونة في 2022 قادمًا من تشيلسي، ويلعب للمنتخب منذ 2018.