"ماركوس ألونسو ميندوزا" لاعب برشلونة مطلوب من ثلاثة أندية سعودية

كشف الصحفي التركي "أكرم كونور" عن ارتباط اسم اللاعب الإسباني "ماركوس ألونسو ميندوزا" لاعب برشلونة الإسباني، خلال الفترة الماضية، بالانضمام إلى الدوري السعودي.
وبحسب ما نشره الصحفي بحسابه الشخصى عبر منصة "إكس": فإن اللاعب قد ارتبط اسمه بأندية السعودية: الهلال، والاتحاد، والاتفاق، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا ناديَيْن من الدوري الأمريكي مهتمَّيْن بالتعاقد مع لاعب برشلونة.
وكان قد انضمّ "ماركوس ألونسو ميندوزا" البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، لنادي برشلونة في 2022 قادمًا من تشيلسي، ويلعب للمنتخب منذ 2018.
ويتصدّر حاليًّا جدولَ ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، الهلالُ برصيد 35 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بينما يقع الاتحاد في المركز السادس برصيد 24 نقطة.