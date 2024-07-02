الأخضر تحت 19 عامًا يواجه نظيره السوري في نصف نهائي غرب آسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 19 عامًا غدًا الأربعاء مباراته ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عامًا 2024، والمقامة حتى الخامس من شهر يوليو الجاري في الطائف.
ويستضيف "الأخضر" منتخب سوريا، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها مناورة مصغّرة، واختتمت الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.
يُذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 19 عامًا تصدر مجموعته "الأولى" ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا والتي ضمّت إلى جواره منتخبات عمان، الكويت، واليمن.