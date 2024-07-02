الأخضر تحت 19 عامًا يواجه نظيره السوري في نصف نهائي غرب آسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 19 عامًا غدًا الأربعاء مباراته ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عامًا 2024، والمقامة حتى الخامس من شهر يوليو الجاري في الطائف.