"بنزيما" يقود الاتحاد لتخطي الشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة

عاد فريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم إلى سكة الانتصارات "آسيويًا"، عبر بوابة ضيفه الشارقة الإماراتي بنتيجة 3/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 "لمنطقة الغرب"، بقيادة الحكم العُماني أحمد الكاف.
انتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون مقابل، جاء من خلال رأسية رائعة من "بيرغوين" في الدقيقة الثامنة، بعد الاستفادة من العرضية المثالية التي وصلته من زميله مهند الشنقيطي.
وشهد هذا الشوط ضياع فرصة للشارقة عن طريق "كايو" في الدقيقة 25، ومثلها أضاع "موسى ديابي" فرصة التعزيز لفريقه الاتحاد في الدقيقة 33.
وفي الشوط الثاني، تألق حارس العميد "رايكوفيتش" وأنقذ مرماه من فرصة هدف التعديل للشارقة على دفعتين في الدقيقة 52.
وفي الدقيقة 66 عزز قائد العميد "كريم بنزيما" النتيجة لفريقه الاتحاد بهدف ثانٍ، بعد عرضية وصلته من "ديابي".
واختتم "روجير فيرنانديز" ثلاثية الاتحاد في الوقت بدل الضائع 90+4.
بهذه النتيجة وصل الاتحاد إلى النقطة السادسة في المركز السادس، فيما بقي الشارقة على رصيده السابق 4 نقاط في المركز الثامن.