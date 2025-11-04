"بنزيما" يقود الاتحاد لتخطي الشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة

عاد فريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم إلى سكة الانتصارات "آسيويًا"، عبر بوابة ضيفه الشارقة الإماراتي بنتيجة 3/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 "لمنطقة الغرب"، بقيادة الحكم العُماني أحمد الكاف.