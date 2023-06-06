نائب وزير الرياضة توج أبطال نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم 2023

الجدير بالذكر بأنه لعبت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لفئة (15 سنة - المرحلة المتوسطة) حقق فريق مدرسة الحسن بن الهيثم بإدارة تعليم منطقة نجران المركز الثالث والميداليات البرونزية وجائزة الربع مليون ريال، بعد تغلبه على فريق مدرسة الحديبية بإدارة محافظة جدة بنتيجة ( 2-1 ) الذي حصل على المركز الرابع وجائزة مالية قيمتها مائة ألف ريال، في حين آلت نتيجة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في فئة (18 سنة - المرحلة الثانوية) إلى انتصار فريق مدرسة يزيد بن أبي سفيان من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الذي حقق الميداليات البرونزية وجائزة الربع مليون ريال على فريق مدرسة العباس بن عبدالمطلب من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة بنتيجة( 3-1) الذي حصل على المركز الرابع وجائزة مالية قيمتها مائة ألف ريال.