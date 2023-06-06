نائب وزير الرياضة توج أبطال نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم 2023

تَوَّجَ نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي بحضور رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية عضو اللجنة الإشرافية العليا لدوري المدارس علي الشعيلان، فريق مدرسة اللقيه المتوسطة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بكأس بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس للبنين 2023 لفئة (15 سنة - المرحلة المتوسطة) والمركز الأول والميداليات الذهبية، وجائزة المليون ريال وفريق مدرسة حافظ الحكمي صاحب المركز الثاني بالميداليات الفضية وجائزة النصف مليون ريال من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.
وتَوَّج "القاضي" أيضاً فريق مدرسة زيد بن سهل الأنصاري من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة بكأس البطولة والمركز الأول والميداليات الذهبية وجائزة المليون ريال، وفريق مدرسة بريدة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم بالميداليات الفضية وصاحب المركز الثاني وجائزة النصف مليون ريال وذلك لفئة (18 سنة - المرحلة الثانوية).
ففي مباراة الدور النهائي لفئة (15 سنة - المرحلة المتوسطة) تغلب فريق مدرسة اللقيه من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان على فريق مدرسة حافظ الحكمي من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بنتيجة (5-4) بعد احتكام الفريقين للركلات الترجيحية، وذلك بعد تعادلهما في الشوطين الأصليين والإضافيين بالتعادل السلبي.
وفي مباراة الدور النهائي لفئة (18 سنة - المرحلة الثانوية) تغلب فريق مدرسة زيد بن سهل الأنصاري من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة على فريق مدرسة بريدة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم بنتيجة ( 3-2 ).
وعلى صعيد الجوائز الفردية لفئة (15 سنة - المرحلة المتوسطة) حصل على كأس هداف البطولة اللاعب عبدالرحمن سفياني من مدرسة حافظ الحكمي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بالإضافة لجائزة مالية قيمتها 10 آلاف ريال، وحصل على كأس أفضل حارس مرمى في البطولة الحارس عبدالرحمن نعمي من مدرسة اللقيه بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وجائزة مالية قيمتها 10 آلاف ريال، وحصل على كأس أفضل لاعب في البطولة اللاعب خالد عبده من مدرسة حافظ الحكمي من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وجائزة مالية قيمتها 10 آلاف ريال.
وعلى صعيد الجوائز الفردية لفئة (18 سنة - المرحلة الثانوية) حصل اللاعب سامي مرزوق من مدرسة الحسن بن الهيثم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على كأس هداف البطولة وجائزة مالية قيمتها 10 آلاف ريال، وحصل على كأس أفضل حارس في البطولة الحارس فهاد اليامي من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وجائزة مالية قيمتها 10 آلاف ريال، وحصل اللاعب بسام الحمد من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم بكأس أفضل لاعب وجائزة مالية قيمتها 10 آلاف ريال.
الجدير بالذكر بأنه لعبت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لفئة (15 سنة - المرحلة المتوسطة) حقق فريق مدرسة الحسن بن الهيثم بإدارة تعليم منطقة نجران المركز الثالث والميداليات البرونزية وجائزة الربع مليون ريال، بعد تغلبه على فريق مدرسة الحديبية بإدارة محافظة جدة بنتيجة ( 2-1 ) الذي حصل على المركز الرابع وجائزة مالية قيمتها مائة ألف ريال، في حين آلت نتيجة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في فئة (18 سنة - المرحلة الثانوية) إلى انتصار فريق مدرسة يزيد بن أبي سفيان من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الذي حقق الميداليات البرونزية وجائزة الربع مليون ريال على فريق مدرسة العباس بن عبدالمطلب من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة بنتيجة( 3-1) الذي حصل على المركز الرابع وجائزة مالية قيمتها مائة ألف ريال.