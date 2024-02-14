الأندية السعودية تنافس الإنجليزية على ضم لاعب مانشستر سيتي برناردو سيلفا

ويلعب برناردو سيلفا صاحب الـ29 عامًا، لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، منذ 2017، قادمًا من موناكو الفرنسي، الذي لعب له في الفترة من 2015 وحتى 2017، ويمثل النجم البرتغالي منتخب بلاده منذ 2015، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 80 مليون يورو.