الشباب يُنهي إجراءات ضم المدافع الهولندي ويسلي هويدت من واتفورد الإنجليزي

أنهت إدارة نادي الشباب المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إجراءات ضم المدافع الهولندي ويسلي هويدت، لاعب واتفورد الإنجليزي، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "مشروع برج جديد بالرياض.. هوديت شبابي".
وبدأ المدافع الهولندي هويدت، البالغ من العمر 30 عامًا، رحلته مع الكرة من نادي هولانديا، ثم انتقل إلى فريق الكمار الهولندي، وانضم إلى لاتسيو الإيطالي على سبيل الإعارة عام 2015، وبعد عامين من وجوده في روما (العاصمة الإيطالية) انتقل إلى ساوثهامبتون الإنجليزي، ومنه أُعير إلى رويال أنتويرب البلجيكي موسم 2019ـ2020.
وانتقل المدافع الهولندي إلى واتفورد الإنجليزي في نهاية فترة الانتقالات الشتوية 2023، ولعب 44 مباراة معه الموسم الماضي.
وشارك هويدت مع منتخب بلاده في 6 مباريات دولية، أولاها في 25 مارس 2017 أمام بلغاريا ضمن تصفيات كأس العالم 2018. علمًا بأنه تدرج أيضًا في المراحل السنية المختلفة للمنتخب الهولندي.