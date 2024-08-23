الشباب يُنهي إجراءات ضم المدافع الهولندي ويسلي هويدت من واتفورد الإنجليزي

وبدأ المدافع الهولندي هويدت، البالغ من العمر 30 عامًا، رحلته مع الكرة من نادي هولانديا، ثم انتقل إلى فريق الكمار الهولندي، وانضم إلى لاتسيو الإيطالي على سبيل الإعارة عام 2015، وبعد عامين من وجوده في روما (العاصمة الإيطالية) انتقل إلى ساوثهامبتون الإنجليزي، ومنه أُعير إلى رويال أنتويرب البلجيكي موسم 2019ـ2020.