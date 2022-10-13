بمشاركة 26 لاعبًا.. الأخضر الأولمبي يقيم معسكرًا في الإمارات

واستدعى المدير الفني سعد الشهري "26" لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: عبد الرحمن الصانبي، رائد أزيبي، محمد العبسي، أسامة المرمش، بندر درويش، محمد اليامي، مشعل الصبياني، نواف المطيري، ريان حامد، حمد السياف، حسين الصبياني، زكريا هوساوي، عوض الناشري، نايف مسعود، محمد أبو الشامات، فيصل الغامدي، زياد الجهني، سعد الناصر، محمد القحطاني، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، هزاع الغامدي، خليل العبسي، ريان البلوشي، تركي المطيري، محمد مران.