أخضر السيدات يخسر مواجهته مع لبنان في بطولة اتحاد غرب آسيا

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات من أمام نظيره منتخب لبنان بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية في ثاني مبارياته ضمن دور المجموعات لبطولة غرب آسيا للسيدات – السعودية 2024.