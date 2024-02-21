أخضر السيدات يخسر مواجهته مع لبنان في بطولة اتحاد غرب آسيا

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات من أمام نظيره منتخب لبنان بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية في ثاني مبارياته ضمن دور المجموعات لبطولة غرب آسيا للسيدات – السعودية 2024.
إن هدفي المنتخب السعودي سجلهما كل من لانا عبدالرزاق في الدقيقة 61 وصبا توفيق في الدقيقة 81 من زمن المباراة.
وكان الأخضر السعودي قد خسر مواجهته الأولى في البطولة من أمام الأردن (1-3) يوم الاثنين الماضي.
ويختتم المنتخب السعودي دور المجموعات من النسخة الثامنة من بطولة اتحاد غرب آسيا للسيدات يوم الجمعة بمواجهة منتخب غوام.