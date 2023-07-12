لمدة عام آخر .. التعاون يمدد إعارة البرازيلي "فلافيو"

وكان المحترف البرازيلي فلافيو داسيلفا قد دافع عن ألوان نادي التعاون الموسم الماضي حيث خاض 11 مباراة مع الفريق في دوري روشن، لم يسجل خلالها أي هدف في المقابل صنع هدفًا واحدًا.