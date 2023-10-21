تقام خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري.. أخضر الشاطئية يعلن قائمة بطولة نيوم الدولية

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية (البرازيلي) قوقا زولوكوفيك القائمة النهائية التي ستغادر يوم الاثنين المقبل إلى نيوم للمشاركة في بطولة كأس نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية التي ستقام في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري.