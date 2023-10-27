سافيتش يُسجِّل أسرع هدف في تاريخ كلاسيكو الهلال والأهلي

فلم تكد تنقضي الدقيقة الأولى على انطلاقة المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024، حتى سجّل سافيتش أول أهداف المباراة.