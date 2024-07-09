لياندرو باريديس لاعب وسط روما الإيطالي يدرس الانتقال للنادي الأهلي

وبحسب موقع Roma Press فإن اللاعب الذي قدم موسمًا إيجابيًا للغاية مع روما لا يبدو أنه سيستمر بالعاصمة الإيطالية، بعد أن طلب مهلة من إدارة ناديه قبل تحديد موقفه من العروض التي تلقاها من الدوري السعودي في الفترة الأخيرة.