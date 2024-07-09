لياندرو باريديس لاعب وسط روما الإيطالي يدرس الانتقال للنادي الأهلي

كشفت تقارير إعلامية أن الأرجنتيني لياندرو باريديس، لاعب وسط روما الإيطالي، يدرس بجدية الانتقال الدوري السعودي للمحترفين.
وبحسب موقع Roma Press فإن اللاعب الذي قدم موسمًا إيجابيًا للغاية مع روما لا يبدو أنه سيستمر بالعاصمة الإيطالية، بعد أن طلب مهلة من إدارة ناديه قبل تحديد موقفه من العروض التي تلقاها من الدوري السعودي في الفترة الأخيرة.
وأوضح الموقع أن باريديس يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لروما، خاصة بعد تألقه تحت قيادة المدرب دانييلي دي روسي، لكنه حال رحيله سوف يضطر الفريق عن البحث عن بديل.
وسبق وذكرت تقارير أن مسؤولي النادي الأهلي يستهدفون التعاقد اللاعب مع البالغ من العمر 30 عامًا.
وأشارت تقارير أخرى إلى أن النادي السعودي يحاول إغراء باريديس، فمن المحتمل أن يقدم له عرضًا ضخمًا تصل قيمته ما بين 18 إلى 20 مليون يورو.