"ابن جلوي" يتوج أبطال الملاكمة التايلاندية .. و"هتان السيف" تحصد ذهب ألعاب السعودية الثالثة

توج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الفائزات في منافسات الملاكمة التايلاندية لوزن 54 كجم، والتي اُختتمت اليوم الأحد، في منطقة البوليفارد 1، ضمن دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، حيث انتزعت هتان السيف (العلا) الميدالية الذهبية للمرة الثالثة على التوالي، ونالت سهى الفار (الاتفاق) الميدالية الفضية، فيما حققت آية النوم (الاتفاق) ودانة الغصين (العلا) الميدالية البرونزية.
كما توج ناصر المعيبد، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة التايلاندية، الفائزين في منافسات وزن 57 كجم للرجال، حيث حقق البراء العمودي (العلا) الميدالية الذهبية، وأحرز عبدالعزيز مبرد (الهلال) الفضية، وذهبت البرونزية لزياد الشعلان (العلا) وعبدالله الشهري (العلا).