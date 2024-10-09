في حفل ختام بطولة العالم.. شباب الأخضر للتايكوندو يحصد كأس الروح القتالية

ومثل الأخضر في المحفل العالمي (10) لاعبين هم (خالد الشهراني، وعبدالله المشرف, وعبدالرحمن الشهراني, ومتعب بهاري, وعيسى مجرشي، وزيد آل علامة، وأحمد بن قاسم، ونواف حسين، وأنس القرنوس، ويوسف مداوي), وأربع لاعبات (ريما الناصر، وغرام كعبي، وأثير عسيري، ولتين مثنى)، تحت إشراف طاقم فني وإداري يضم، المدربين الوطنيين محمد القحطاني، وفهد الدويسان، والمدرب الروسي كربان بوغداييف، والاختصاصيين محمد ازعوفي، وإبراهيم كداشي، ومهند الطاسان، والإداريين ضحى الرشيد وعلي الهاشم ومدير المنتخبات ناصر القحطاني.