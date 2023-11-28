بعد حصولهم على 9 ميداليات متنوعة في بطولة العالم.. "بن جلوي" يلتقي ويهنئ أخضر كمال الأجسام

وهنأ "بن جلوي"، أفراد البعثة بمناسبة تحقيقهم لهذا الإنجاز، الذي يضاف إلى سلسلة إنجازات المنتخبات الوطنية في مختلف مشاركاتها، مشيداً بالمستويات الفنية العالية والمميزة التي قدمها لاعبو المنتخب في هذا المحفل العالمي، وحرصهم على بذل قصارى جهدهم خلال منافسات البطولة وتحقيقهم إنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل في رياضة كمال الأجسام ورفعهم علم المملكة عاليًا، مثمناً الجهود التي بذلت من جميع أفراد البعثة وتمثيلهم المملكة خير تمثيل.