بعد حصولهم على 9 ميداليات متنوعة في بطولة العالم.. "بن جلوي" يلتقي ويهنئ أخضر كمال الأجسام

التقى الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، ببعثة المنتخب السعودي لكمال الأجسام بعد حصولهم على 9 ميداليات متنوعة في بطولة العالم لكمال الأجسام، التي اختتمت مؤخراً في مدينة سانتا سوزانا الإسبانية، بمشاركة أكثر من 1600 لاعب مثلوا 103 دول.
وهنأ "بن جلوي"، أفراد البعثة بمناسبة تحقيقهم لهذا الإنجاز، الذي يضاف إلى سلسلة إنجازات المنتخبات الوطنية في مختلف مشاركاتها، مشيداً بالمستويات الفنية العالية والمميزة التي قدمها لاعبو المنتخب في هذا المحفل العالمي، وحرصهم على بذل قصارى جهدهم خلال منافسات البطولة وتحقيقهم إنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل في رياضة كمال الأجسام ورفعهم علم المملكة عاليًا، مثمناً الجهود التي بذلت من جميع أفراد البعثة وتمثيلهم المملكة خير تمثيل.
من جانبه ثمن رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام أيمن الراشد ، للأمير فهد بن جلوي لقاءه باللاعبين وتهنئتهم، وذلك في إطار حرص الدائم على تحفيز أبطال المملكة المنجزين رياضياً بمتابعة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وهو ما يسهم في مواصلة تحقيق البطولات والنتائج والمراكز المتقدمة في مختلف البطولات .
بعثة الأخضر
وضمت بعثة الأخضر، 11 لاعبًا، هم: حمدان الغامدي، وعبدالعزيز النعمان، وعبدالله الزهراني، وسعد هاشم ورمضان هوساوي، وأحمد آل فريد، وهتان بخاري، ونايف الباشا، وإبراهيم الناجم، وعلي أبو المكارم، وماجد أبو الرحي.
وكان الأخضر قد حقق 9 ميداليات عن طريق هتان بخاري الذي نال المركز الثالث وبرونزية فئة "فيزيك"، وحصل زميله نايف الباشا على ميدالية المركز السادس عالمياً في نفس الفئة، فيما انتزع حمدان الغامدي الميدالية الذهبية لفئة "ماسكلر فيزيك"، وفي نفس الفئة حقق سعد بن هاشم ميدالية المركز الرابع، ونال إبراهيم الناجم ميدالية المركز السادس على مستوى العالم، وفاز رمضان هوساوي بالميدالية البرونزية لفئة "الماستر" وحقق ماجد أبو الرحي ميدالية المركز الخامس في نفس الفئة، ونال علي أبو المكارم برونزية فئة كمال أجسام وزن 85 كجم، وحقق رمضان هوساوي ميدالية المركز الرابع في نفس الفئة.