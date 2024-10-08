"عدنان" و"هوساوي" أبطال ذهب رفع الأثقال البارالمبية في ألعاب السعودية الثالثة

توّج محمد الحربي، رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، الفائزين في منافسات رفع الأثقال البارالمبية للرجال التي أقيمت اليوم الثلاثاء في البوليفارد 1، ضمن دورة الألعاب السعودية الثالثة لعام 2024، بحضور ماتيو كيرتن، الرئيس التنفيذي للاتحاد البريطاني لرفع الأثقال، والدكتور أحمد العمري، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال.
في منافسات وزن 65 كجم، حصل عدنان نور سعيد من نادي ذوي الإعاقة بجدة على الميدالية الذهبية، بينما نال ميسر العليمي من نفس النادي الفضية، وذهبت البرونزية إلى طلال البلوي من نادي ذوي الإعاقة بالمدينة المنورة.
أما في منافسات وزن 97 كجم، فقد انتزع أصيل هوساوي من نادي ذوي الإعاقة بجدة الميدالية الذهبية، فيما حصل سعيد هوساوي من نادي ذوي الإعاقة بمكة المكرمة على الفضية، وظفر طارق بالغيث من نادي ذوي الإعاقة بجدة بالميدالية البرونزية.