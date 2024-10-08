"عدنان" و"هوساوي" أبطال ذهب رفع الأثقال البارالمبية في ألعاب السعودية الثالثة

توّج محمد الحربي، رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، الفائزين في منافسات رفع الأثقال البارالمبية للرجال التي أقيمت اليوم الثلاثاء في البوليفارد 1، ضمن دورة الألعاب السعودية الثالثة لعام 2024، بحضور ماتيو كيرتن، الرئيس التنفيذي للاتحاد البريطاني لرفع الأثقال، والدكتور أحمد العمري، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال.