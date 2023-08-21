صراع ثلاثي بسبب "تمبكتي".. وإدارة الشباب فوق صفيح ساخن

وبات التنافس على أشده بين كل من الهلال والنصر والاتحاد للظفر بخدمات المدافع الدولي، حيث تعاني تلك الفرق بسبب أزمة في الخط الخلفي لها وترغب في التدعيم بلاعب دولي.