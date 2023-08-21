صراع ثلاثي بسبب "تمبكتي".. وإدارة الشباب فوق صفيح ساخن

كشفت مصادر إعلامية عن وجود خلافات بين رئيس مجلس إدارة نادي الشباب "خالد آل ثنيان" من جهة، وأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الذهبيين من جهة أخرى.
وبحسب مصادر قناة الكأس فإن الخلاف يعود إلى رغبة رئيس نادي الشباب في بيع عقد اللاعب حسام تمبكتي لنادي الهلال على الرغم من أن عرض النصر هو الأعلى ماديًا.
وقالت قناة الكأس عبر حسابها على منصة “x” :" خالد آل ثنيان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب قرر قبول عرض الهلال للتعاقد مع المدافع الدولي حسان تمبكتي مفضلاً ذلك على عرض النصر الأعلى وسط معارضة من أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الذهبيين".
وبات التنافس على أشده بين كل من الهلال والنصر والاتحاد للظفر بخدمات المدافع الدولي، حيث تعاني تلك الفرق بسبب أزمة في الخط الخلفي لها وترغب في التدعيم بلاعب دولي.