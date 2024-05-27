في بادرة وفاء .. النصر يكرّم مدافع الاتحاد "عمر هوساوي"

ويأتي الاحتفاء كبادرة وفاء للمدافع المخضرم البالغ 38 عامًا الذي سيكون الموسم الجاري هو الأخير له في الملاعب بعد مسيرة حافلة ارتدى خلالها قميص الفريقين.