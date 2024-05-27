في بادرة وفاء .. النصر يكرّم مدافع الاتحاد "عمر هوساوي"

كرّمت إدارة نادي النصر، عمر هوساوي مدافع الفريق الكروي الأول السابق والاتحاد الحالي وذلك قبل انطلاق مباراة الفريقين في الجولة الـ 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.
ومثل هوساوي الفريقين حيث سبق أن لعب الجزء الأكبر بمسيرته ضمن صفوف العالمي قبل أن ينضم للاتحاد ويكمل مشواره.
ويأتي الاحتفاء كبادرة وفاء للمدافع المخضرم البالغ 38 عامًا الذي سيكون الموسم الجاري هو الأخير له في الملاعب بعد مسيرة حافلة ارتدى خلالها قميص الفريقين.
ونشر نادي النصر صورة لتكريم المدافع المخضرم وعلق عليها "قائد ونجـم .. مثّلت شعار النصر بكل حـب .. وسيبقى هذا منزلك دائمًا ..شكرًا عمر هوساوي"..