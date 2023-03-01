انطلاق الدور التمهيدي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023

ويأتي الدور التمهيدي لتحديد هوية نادٍ واحد يتأهل، وينضم إلى الدور الأول من البطولة. وستُجرى قرعة الدورين الأول والثاني يوم الاثنين المقبل في مدينة الرياض خلال حفل يقيمه الاتحاد العربي لكرة القدم، بحضور ممثلي الاتحادات والأندية العربية المشاركة.