رياضة

انطلاق الدور التمهيدي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023

الرياض تحتضن القرعة الاثنين المقبل
انطلاق الدور التمهيدي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023
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سبق

تنطلق غدًا الخميس مباريات الدور التمهيدي من منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم لموسم 2023.

وستُلعب غدًا مباراتان، تجمع الأولى بين نادي أرتا سولار من جيبوتي ونادي فولكان من جزر القمر، والثانية بين نادي فحمان اليمني ونادي هورسيد الصومالي على الملعب الرديف الرئيسي بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويأتي الدور التمهيدي لتحديد هوية نادٍ واحد يتأهل، وينضم إلى الدور الأول من البطولة. وستُجرى قرعة الدورين الأول والثاني يوم الاثنين المقبل في مدينة الرياض خلال حفل يقيمه الاتحاد العربي لكرة القدم، بحضور ممثلي الاتحادات والأندية العربية المشاركة.

الاتحاد العربي لكرة القدم
بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية

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