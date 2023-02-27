النصر ثانيًا والهلال سابعًا.. جماهير الاتحاد في الصدارة

وجاء مدرج النصر في المركز الثاني بـ162.144 مشجعًا خلال 9 مباريات على أرضه، ثم العدالة بـ103.010 متفرجين، يليه الفتح بـ96.042 من 9 مباريات، ووصل حضور جماهير الرائد إلى 67.218 متفرجًا في المركز الخامس، بينما حل الطائي سادسًا بـ67.162.