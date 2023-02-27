النصر ثانيًا والهلال سابعًا.. جماهير الاتحاد في الصدارة

واصلت جماهير فريق الاتحاد الأول لكرة القدم صدارتها قائمة الحضور الجماهيري بعد ختام المرحلة الـ18 «جولة يوم التأسيس» من دوري روشن السعودي؛ وذلك بـ307.522 متفرجا، حضروا 9 مباريات، استضافها أصفر جدة، وفق ما أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين على حسابها الرسمي في «تويتر» اليوم الاثنين.
وبلغ مجموع الحضور الجماهيري بعد الجولة الـ18 «1234.135» متفرجًا، توزعوا على 288 مواجهة، لُعبت منذ انطلاق المنافسة 25 أغسطس الماضي.
وجاء مدرج النصر في المركز الثاني بـ162.144 مشجعًا خلال 9 مباريات على أرضه، ثم العدالة بـ103.010 متفرجين، يليه الفتح بـ96.042 من 9 مباريات، ووصل حضور جماهير الرائد إلى 67.218 متفرجًا في المركز الخامس، بينما حل الطائي سادسًا بـ67.162.
ووصل حضور جماهير الهلال إلى 62.597 في المركز السابع، يليه التعاون بـ53.105، وحضر للشباب 50.345 متفرجًا بالمركز التاسع، وفي المركز العاشر حل مدرج الاتفاق بحضور بلغ 48.726.