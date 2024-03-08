بتنظيم اتحاد القدم السعودي.. اختتام الجزء الثاني من الدورة التدريبية للمدربين المحترفين الآسيوية "Pro"

أمس الخميس، الجزء الثاني من الدورة التدريبية للمدربين المحترفين الآسيوية "PRO"، والتي نظّمها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في الأحساء، وأقيمت على مدى 5 أيام.
وجاءت الدورة تفعيلًا للشراكة بين الاتحادين السعودي والفرنسي، بمشاركة 21 مدربًا وطنيًّا؛ حيث قدم الدورةَ المدرّبون الفرنسيون "لوران شاتريفوكس، وجان لوك فانوتشي، وسيلفان ماتريشيانو"، بحضور المدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لارغيت، والمحاضرين الوطنيين: خالد الفرحان، ومشبب زياد.
وشهدت الدورةُ مناقشةَ عددٍ من المواضيع؛ أبرزها دعم التحول العملي إلى البيئة وتعزيز رؤية مشتركة بطريقة منهجية وتعزيز تنمية المهارات، بالإضافة لمحاضرات نظرية وتطبيقات عملية من خلال تمارين لياقية وفنية منوعة تستهدفها هذه الدورة.
وكان الجزء الأول من الدورة أقيم خلال الفترة من 4-8 فبراير الماضي في مدينة الرياض، فيما سيُقام الجزء الثالث خلال الفترة من 23-27 يونيو المقبل في منطقة القصيم، على أن تختتم الدورة بالجزء الرابع خلال الفترة من 25-29 أغسطس المقبل في مقرّ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في فرنسا.
يذكر أن الدورة التدريبية للمدربين المحترفين الآسيوية "PRO" جاءت ضمن جهود الاتحاد السعودي لدعم المدربين الوطنيين من أجل مواصلة مسيرتهم التدريبية، سواء مع الأندية أو المنتخبات الوطنية.