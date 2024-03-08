بتنظيم اتحاد القدم السعودي.. اختتام الجزء الثاني من الدورة التدريبية للمدربين المحترفين الآسيوية "Pro"

وكان الجزء الأول من الدورة أقيم خلال الفترة من 4-8 فبراير الماضي في مدينة الرياض، فيما سيُقام الجزء الثالث خلال الفترة من 23-27 يونيو المقبل في منطقة القصيم، على أن تختتم الدورة بالجزء الرابع خلال الفترة من 25-29 أغسطس المقبل في مقرّ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في فرنسا.