مع ختام الجولة السابعة من دوري روشن.. لاعبو الأهلي الأكثر حضوراً في التشكيل المثالي

كشف موقع "سوفاسكور" المتخصص في الإحصائيات لمباريات كرة القدم عن تشكيلته المثالية للجولة السابعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
واستحوذ لاعبو الأهلي على الحصة الأكبر من التشكيلة المثالية للجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2024 /2025.
ووقع اختيار "سوفاسكور" على ثلاثة لاعبين من فريق الأهلي ولاعبين من الاتحاد ولاعب لكل من أندية الهلال والنصر والعروبة والقادسية والخلود والفتح.
حراسة المرمى: غروهي - الخلود (7،9)
الدفاع: مريح ديميرال – الأهلي (7،9)، روجير إيبانيز– الأهلي (7،8)، مروان سعدان – الفتح (8،0).
الوسط: سيرجي سافيتش – الهلال (8،0)، انغولو كانتي – الاتحاد (8،2)، برزوفيتش – النصر (8،0)، كريستيان تيلو – العروبة (8،3)، موسى ديابي – الاتحاد (8،7)
الهجوم: أوباميانغ– القادسية (8،2)، ايفان توني – الأهلي (8،4).