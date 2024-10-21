مع ختام الجولة السابعة من دوري روشن.. لاعبو الأهلي الأكثر حضوراً في التشكيل المثالي

حراسة المرمى: غروهي - الخلود (7،9)

الدفاع: مريح ديميرال – الأهلي (7،9)، روجير إيبانيز– الأهلي (7،8)، مروان سعدان – الفتح (8،0).

الوسط: سيرجي سافيتش – الهلال (8،0)، انغولو كانتي – الاتحاد (8،2)، برزوفيتش – النصر (8،0)، كريستيان تيلو – العروبة (8،3)، موسى ديابي – الاتحاد (8،7)

الهجوم: أوباميانغ– القادسية (8،2)، ايفان توني – الأهلي (8،4).