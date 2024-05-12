"فهد الهريفي": ليس عيباً أن يقوم لاعبو النصر بعمل ممر شرفي للهلال

طالب لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق، "فهد الهريفي"؛ لاعبي الفريق، بعمل ممر شرفي للاعبي الهلال في المباراة المقبلة بين الفريقيْن بعد تتويج الهلال أمس، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.