"فهد الهريفي": ليس عيباً أن يقوم لاعبو النصر بعمل ممر شرفي للهلال

طالب لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق، "فهد الهريفي"؛ لاعبي الفريق، بعمل ممر شرفي للاعبي الهلال في المباراة المقبلة بين الفريقيْن بعد تتويج الهلال أمس، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.
وتوّج الهلال مساء أمس السبت رسمياً بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023 / 2024، للمرة رقم 19 في تاريخه بعد فوزه على الحزم.
وحقّق الهلال مساء أمس فوزا ساحقاً على نظيره الحزم بنتيجة (4 / 1)، ضمن منافسات الجولة الـ31 من منافسات الدوري السعودي ليتوّج بالبطولة قبل 3 جولات على النهاية.
وكتب الهريفي؛ بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس": "ليس عيباً أن يقوم لاعبو النصر بعمل ممر شرفي للهلال، فقد سبق أن فعله الهلاليون في عام 89".
وأضاف لاعب النصر السابق قائلاً: "هذا عهد جديد ومرحلة مهمة ومتنوّعة في كل شيء، أتمنى وأتوقع حدوث ذلك".
وقدّم الهلال بقيادة خورخي خيسوس؛ هذا الموسم أداءً مميزاً، حيث قاد الفريق للتتويج بكأس الدرعية للسوبر السعودي، وتصدّر الدوري بفارق 12 نقطة عن النصر أقرب منافسيه والفوز بالبطولة.