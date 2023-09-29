مدرب النصر عقب الفوز على الطائي: كثرة المباريات أفقدتنا التركيز

أكد لويس كاسترو مدرب النصر، أن كثرة المباريات في الفترة الماضية جعلت لاعبي فريقه يفقدون التركيز في مباراة الطائي، مشيراً إلى أن لديه مجموعة من اللاعبين يملكون الشغف الكبير.
وجاء حديث البرتغالي المدير الفني للنصر عقب فوز فريقه على الطائي ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري روشن للموسم الرياضي 2023/2024م.
وقال كاسترو: "كانت مباراة صعبة خارج الديار، قبل يومين من مباراة آسيوية، كمية المباريات الفترة الماضية أتعبت الفريق، وهذا أمر واضح للجميع، رغم تحكمنا الكامل في الشوط الثاني لكن تأثير التعب جعلنا نفقد التركيز، ولحسن الحظ حققنا هدفنا الرئيسي".
وأضاف "الانتصار جاء في وقت مهم، أهنئ لاعبينا كثيراً من بداية المعسكر حتى اليوم، كما أهنئ جماهير النصر الكبيرة الحاضرة اليوم، طريقتهم ووجودهم وحضورهم بأعداد كبيرة خارج أرضنا أمر يجعلنا نشعر بالسعادة والفرج الكبيرين".
وتابع "المشاكل في خط الدفاع فقط لا أتفق بصحتها، أتفق أن فريقنا لم يدافع بشكل جيد جماعياً في بعض أوقات المباراة، أتفهم أن نظرة الناس حين لا يدافع الفريق بشكل جيد يلومون المدافعين فقط، لكن النجاح الدفاعي يعتمد على الفريق كامل، اليوم كنا ضعيفين في بعض أوقات المباراة، لكن أريد تذكير الجميع الآن، في الشوط الأول أتيحت لنا الكثير من الفرص، كان يمكننا التسجيل فيها ولم نوفق مما أبقى النتيجة خطرة علينا".
وأوضح المدرب البرتغالي أن "هناك 4 أشياء أطلبها دائماً من اللاعبين فنياً، وذهنياً، وبدنياً، وروحياً"، مضيفاً: "ذهنياً نحن فريق قوي ونعرف المطلوب منا وما نحتاجه في كل مباراة، ونعرف كيف نعود حتى لو كانت هناك صعوبات في المباراة، لدينا فريق ومجموعة لديها شغف كبير، ونعرف أن طموحنا أكبر بكثير من شغفنا".
وأردف "نحن الآن في روح انتصار كبيرة، واللاعبون يعرفون أننا لا يجب أن نقل عن هذه الروح لكن القاعدة التي توصلنا لما نريد هي الشجاعة والوعد الذي قطعناه بيننا وبين أنفسنا هو العمل واحترامنا للخصوم".
وقال في ختام حديثه: "أن تلعب خلال ثلاثة أيام هذا موجود في كل العالم، لكن غير المعقول أن تلعب مباراة كل يومين وبشكل متكرر، لا يمكنك حتى التدريب، نركز فقط على تحليل الفيديو واستشفاء الفريق، لأننا لو تدربنا بشكل قوي سيدخل اللاعبون للمباراة مرهقين، لكن بالنهاية هذا هو واقع الأمر ومجبرون على التأقلم مع ذلك".