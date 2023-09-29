مدرب النصر عقب الفوز على الطائي: كثرة المباريات أفقدتنا التركيز

وتابع "المشاكل في خط الدفاع فقط لا أتفق بصحتها، أتفق أن فريقنا لم يدافع بشكل جيد جماعياً في بعض أوقات المباراة، أتفهم أن نظرة الناس حين لا يدافع الفريق بشكل جيد يلومون المدافعين فقط، لكن النجاح الدفاعي يعتمد على الفريق كامل، اليوم كنا ضعيفين في بعض أوقات المباراة، لكن أريد تذكير الجميع الآن، في الشوط الأول أتيحت لنا الكثير من الفرص، كان يمكننا التسجيل فيها ولم نوفق مما أبقى النتيجة خطرة علينا".