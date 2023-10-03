في بيان رسمي.. اتحاد كرة القدم: ندعم نادي الاتحاد ونتخذ الطرق القانونية بعد أحداث مباراة سباهان

أكّد الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان رسمي، على دعمه الكامل لنادي الاتحاد، بعد إلغاء مباراة "العميد" أمام نظيره سباهان الإيراني، ضمن المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.
وقال اتحاد الكرة في بيانه، إنه تابع ما صاحب مباراة الاتحاد أمام مضيفه سباهان أصفهان الإيراني، التي كانت مقررة مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية.
وأشاد الاتحاد السعودي بحرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على إقامة المباراة في ظروف مناسبة، والتي لمسها الاتحاد السعودي عبر المتابعة المستمرة من ممثليه اللذين رافقا نادي الاتحاد إلى إيران.