المغربي "رومان سايس" يصل للرياض.. للانضمام للشباب

أعلن نادي الشباب، اليوم الأربعاء، وصولَ الدولي المغربي "رومان سايس"، المنضمّ حديثًا لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية؛ إلى العاصمة الرياض؛ تمهيدًا للمشاركة مع الفريق.
وقال الشباب عبر حسابه الرسمي على منصة "x" للتواصل الاجتماعي: "رومان سايس في الرياض".
وكان نادي الشباب قد تعاقد، في الخامس من سبتمبر الجاري، مع رومان سايس قائد منتخب المغرب، بنظام الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري، قادمًا من السد القطري.
ويستعدّ الشباب لمواجهة الفيحاء، الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.
ويحتلّ الشباب المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن برصيد نقطتين فقط، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.