جوائز فيفا "ذا بيست".. ميسي أفضل لاعب وغوارديولا أفضل مدرب لعام 2023

تُوّج قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، بجائزة أفضل لاعب في حفل جوائز "ذا بيست" (The Best) المقدمة من الاتحاد الدولي "فيفا" لعام 2023 في لندن، متفوقاً على نجمَي كرة القدم الشابين، إرلينغ هالاند من النرويج، وكيليان مبابي من فرنسا.
أما في فئة أفضل مدرب، ففاز بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بالجائزة، متفوقاً على سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق.
وفي فئة أفضل مدربة، فازت سارينا فيخمان، مدربة منتخب إنجلترا للسيدات، وفي فئة أفضل حارس مرمى، فاز البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، بالجائزة بعد تفوقه على ياسين بونو، حارس المنتخب المغربي ونادي الهلال السعودي، وتيبو كورتوا، حارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا.
أما في فئة أفضل حارسة مرمى، ففازت ماري إيربس، حارسة مرمى فريق مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، بالجائزة بعد أداءٍ متميزٍ قدّمته خلال العام، متفوقة على ماكينزي أرنولد، حارسة مرمى فريق وست هام والمنتخب الأسترالي، وكاتا كول، حارسة مرمى فريق برشلونة والمنتخب الإسباني.
وفاز البرازيلي غيليرمي مادروجا بجائزة بوشكاش لأجمل هدف، كما فاز منتخب البرازيل بجائزة فيفا للروح الرياضية بعد ارتدائه القمصان السوداء للتضامن مع لاعبه فينيسيوس جونيور عقب تعرُّضه للعنصرية في الملاعب الإسبانية.
كما تمّ اختيار التشكيلة المثالية لعام 2023، وجاءت كالتالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – روبن دياش
الوسط: جود ببلينغهام – برناردو سيلفا – كيفن دي بروين
الهجوم: إرلينغ هالاند – كيليان مبابي – ليونيل ميسي – فينسيوس جونيور