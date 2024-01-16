جوائز فيفا "ذا بيست".. ميسي أفضل لاعب وغوارديولا أفضل مدرب لعام 2023

وفي فئة أفضل مدربة، فازت سارينا فيخمان، مدربة منتخب إنجلترا للسيدات، وفي فئة أفضل حارس مرمى، فاز البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، بالجائزة بعد تفوقه على ياسين بونو، حارس المنتخب المغربي ونادي الهلال السعودي، وتيبو كورتوا، حارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا.