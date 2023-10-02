رونالدو لاعب النصر ومراد باتنا لاعب الفتح يتنافسان على جائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر

وأشار حساب دوري روشن السعودي إلى أن أفضل مدرب لشهر سبتمبر لن يخضع للتصويت، حيث إن هناك مدرباً تجاوز بقية المنافسين الآخرين بنتيجة كاسحة في المعايير الثلاث الأخرى.