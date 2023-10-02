رونالدو لاعب النصر ومراد باتنا لاعب الفتح يتنافسان على جائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين، عبر منصة "أكس" عن المرشحين لجائزة شهر سبتمبر لأفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب واعد .
ويتنافس على جائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، ومراد باتنا لاعب الفتح.
فيما يتنافس كل من البرازيلي مارسيلو غروهي حارس الاتحاد، والصربي فلاديمير ستويكوفيتش، حارس الفيحاء على جائزة أفضل حارس مرمى لشهر سبتمبر.
وأشار حساب دوري روشن السعودي إلى أن أفضل مدرب لشهر سبتمبر لن يخضع للتصويت، حيث إن هناك مدرباً تجاوز بقية المنافسين الآخرين بنتيجة كاسحة في المعايير الثلاث الأخرى.