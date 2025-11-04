دوري أبطال آسيا للنخبة: الأهلي يتخطى عقبة السد القطري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، الفوز على منافسه السد القطري في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز الأهلي بهدفين لهدف.
أهداف المباراة سجلها رياض محرز في الدقيقة 34، قبل أن يتعادل كلاودينيو للسد في الدقيقة 63، ثم يضيف اللاعب غونسالفيس الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 68.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد النادي الأهلي عند النقطة رقم 10، في حين توقف رصيد السد عند نقطتين، حيث تعادل في مباراتين وخسر مثلهما.