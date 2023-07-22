زينيت سانت بطرسبرغ يوافق على بيع لاعبه البرازيلي "مالكوم" للهلال

كشف الصحفي "خورخي نيكولا" عن أن نادي زينيت سانت بطرسبرغ الروسي وافق على بيع لاعبه مالكوم لنادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبحسب ما نشره الصحفي نيكولا، فإن مدرب الهلال الجديد خورخي جيسوس أصر على التعاقد مع اللاعب البرازيلي خلال الساعات القليلة الماضية، والمفاوضات مع النادي الروسي وصلت لمراحل متقدمة للغاية.
وأوضح الصحفي أن زينيت قَبِل عرض النادي السعودي البالغ نحو 60 مليون يورو.
وأشار إلى أن فرناندو غارسيا، مدير أعمال مالكوم، سيسافر إلى روسيا للاهتمام بالتفاصيل النهائية للانتقال إلى المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يغادر الجناح روسيا بحلول الاثنين المقبل.
وانضم مالكوم البالغ من العمر 26 عامًا لنادي زينيت سانت بطرسبرغ في أغسطس 2019 قادمًا من برشلونة الذي لعب له لمدة موسم واحد. وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 30 مليون يورو.