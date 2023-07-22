زينيت سانت بطرسبرغ يوافق على بيع لاعبه البرازيلي "مالكوم" للهلال

وأشار إلى أن فرناندو غارسيا، مدير أعمال مالكوم، سيسافر إلى روسيا للاهتمام بالتفاصيل النهائية للانتقال إلى المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يغادر الجناح روسيا بحلول الاثنين المقبل.