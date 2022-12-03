اختتام الجزء الثاني من الدورة التدريبية للمدربين المحترفين الآسيوية "Pro"

وانطلقت المرحلة الثانية من الدورة يوم الثلاثاء 22 نوفمبر، بمشاركة المحاضر الدولي السيد جون بيكوك، الذي يعمل كمحاضر في الاتحاد الدولي والأوروبي والآسيوي، كما عمل مدربًا للفئات السِّنِّية لجميع للمنتخبات الإنجليزية، بالإضافة إلى المُحاضر في الاتحادين الأوروبي والآسيوي السيد ستيف راوتر مدير تعليم الاتحاد الإنجليزي سابقًا، وشارك أيضًا المحاضر في الاتحاد الأوروبي السيد نايل أورقين مدير تعليم الاتحاد الآيرلندي، وساعدهم المحاضرون السعوديون خالد القروني وخالد الفرحان وبندر الأحمدي ومشبب زياد.