اختتام الجزء الثاني من الدورة التدريبية للمدربين المحترفين الآسيوية "Pro"

اختُتم الجزء الثاني من الدورة التدريبية للمدربين المحترفين الآسيوية (Pro)، التي أقيمت في الدوحة بالتعاون مع إدارة التطوير بالاتحاد القطري، والتي يقيمها قسم التعليم باللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمشاركة 24 مدربًا بعد موافقة الاتحاد الآسيوي؛ وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، ومدير التعليم بالاتحاد السعودي عضو هيئة التعليم بالاتحاد الآسيوي الدكتور يحيى الشريف.
وانطلقت المرحلة الثانية من الدورة يوم الثلاثاء 22 نوفمبر، بمشاركة المحاضر الدولي السيد جون بيكوك، الذي يعمل كمحاضر في الاتحاد الدولي والأوروبي والآسيوي، كما عمل مدربًا للفئات السِّنِّية لجميع للمنتخبات الإنجليزية، بالإضافة إلى المُحاضر في الاتحادين الأوروبي والآسيوي السيد ستيف راوتر مدير تعليم الاتحاد الإنجليزي سابقًا، وشارك أيضًا المحاضر في الاتحاد الأوروبي السيد نايل أورقين مدير تعليم الاتحاد الآيرلندي، وساعدهم المحاضرون السعوديون خالد القروني وخالد الفرحان وبندر الأحمدي ومشبب زياد.
واشتملت الدورة على موضوعات رئيسية؛ أبرزها المستجدات العالمية في التحليل الفني لمباريات كأس العالم، وطرق وأنظمة اللعب، والتدريب الخططي، ووضع البرنامج التدريبي المناسب للوحدة التدريبية أسبوعيًّا وشهريًّا وسنويًّا، واستخدام أحدث التقنيات في التدريب والتعامل مع الإعلام الرياضي وإدارات الأندية والعقود الاحترافية للمدربين والعلاقة بين المدرب وجميع العاملين في بيئة كرة القدم.
فيما تُقام المرحلة الثالثة بزيارة المحاضرين للدارسين في أنديتهم، والوقوف على عملهم داخل النادي بمبدأ التعليم في البيئة الواقعية للمدرب خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 2023، على أن تُقام المرحلة الرابعة خلال الفترة من 13- 22 مايو 2023 والمرحلة الخامسة من 5- 14 أغسطس 2023.
من جانبه قدّم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد القطري، لجميع التسهيلات التي قدّمها لنجاح هذه المرحلة من دورة المدربين المحترفين الآسيوية؛ مثمنًا تعاونهم الكامل من أجل إنجاح الدورة؛ وهو ما يُعد استمرارًا للتعاون بين الاتحاد القطري، والاتحاد السعودي؛ بما يخدم كرة القدم في منطقة الخليج.