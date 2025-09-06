الأهلي يستأنف تدريباته غداً استعداداً لمواجهة الاتفاق في دوري روشن

في خطوة تحضيرية، يستأنف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي غداً الأحد تدريباته الجماعية على ملعبه في جدة، تأهباً لملاقاة الاتفاق يوم 12 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.