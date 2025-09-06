الأهلي يستأنف تدريباته غداً استعداداً لمواجهة الاتفاق في دوري روشن

في خطوة تحضيرية، يستأنف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي غداً الأحد تدريباته الجماعية على ملعبه في جدة، تأهباً لملاقاة الاتفاق يوم 12 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويعود الأهلي إلى التدريبات بعد أن منح المدرب الألماني ماتياس يايسله لاعبيه راحة لمدة خمسة أيام، مستغلاً فترة التوقف الدولي التي شهدت غياب عدد من العناصر الأساسية لانضمامهم إلى منتخباتهم الوطنية.
كما يخطط يايسله للاستعانة بعدد من لاعبي الفريق الأولمبي لسد النقص العددي، وضمان استمرار البرنامج الإعدادي دون تأثر.
هل ترغب أن أضيف فقرة قصيرة عن تاريخ مواجهات الأهلي والاتفاق في الدوري لتمنح الخبر بعداً إحصائياً؟