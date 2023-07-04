الحراس السعوديون الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين

يتصدَّر الحراس السعوديون قائمة الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقته في موسم 2008/ 2009.
ووفقًا لحساب دوري روشن في "تويتر"، يأتي على رأس القائمة عبدالله المعيوف حارس الأهلي والهلال بشباك نظيفة في 78 مباراة من 221 مباراة خاضها في دوري المحترفين السعودي خلال مسيرته الاحترافية مع الأهلي والهلال.
وجاء حارس الشباب والنصر الحالي وليد عبدالله في المرتبة الثانية بـ69 مباراة، تلاه مصطفى ملائكة حارس الفيصلي والفتح بـ51 مباراة.
وحل حارس الأهلي ياسر المسيليم في المرتبة الرابعة بـ 46 مباراة دون أن تستقبل شباكه أي هدف، وجاء عبدالله العنزي حارس النصر السابق في المرتبة الخامسة بـ40 مباراة.
ويُعد حارس الاتحاد البرازيلي مارسيلو غروهي أكثر الحراس الأجانب حفاظًا على نظافة الشباك، وهو الحارس الأجنبي الوحيد في القائمة بحلوله في المرتبة السادسة بـ 39 مباراة.
يُشار إلى أن مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد يتصدر قائمة أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك خلال الموسم المنصرم 2022 -2023 من دوري روشن السعودي.