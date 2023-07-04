الحراس السعوديون الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين

ووفقًا لحساب دوري روشن في "تويتر"، يأتي على رأس القائمة عبدالله المعيوف حارس الأهلي والهلال بشباك نظيفة في 78 مباراة من 221 مباراة خاضها في دوري المحترفين السعودي خلال مسيرته الاحترافية مع الأهلي والهلال.